В Крыму сообщили о работе над внедрением альтернативы SWIFT

Внедрение альтернативной межбанковской SWIFT системы клиринга прорабатывается в Крыму, благодаря механизму иностранные партнеры не попадут под вторичные санкции из-за работы с региональными контрагентами. Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в беседе с РИА Новости.

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Как отметил Мурадов, для товаропроизводителей региона остается нерешенной проблема расчетов при выходе на рынки дружественных стран. Постпред указал, что банки в РФ работают на фоне жестких санкций, а партнеры за рубежом уклоняются от работы на крымском направлении, опасаясь вторичных рестрикций.

«Мы прорабатываем систему ухода от системы денежных расчетов и обращения к нашему недавнему опыту, действовавшему между дружественными России странами. Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», — сообщил Мурадов.

Постпред Крыма пояснил, что система предполагает безвалютные зачеты по товарообмену, когда банки со стороны продавца и покупателя регулируют баланс на взаимно открытых счетах.

Ранее в Банке России сообщили, что к аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — подключились уже 20 стран, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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