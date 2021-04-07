В Кремле заявили о контроле ситуации с курсом рубля

Макроэкономическая ситуация в России абсолютно стабильна, правительство и Центральный банк контролируют ситуацию с курсом рубля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, как отразится рост напряжённости в Донбассе на курсе рубля и стоит ли ждать обвала как в декабре 2014 года из-за этого.

Песков ответил, что нагнетание напряженности у российских границ оказывает психологическое давление на рынки, что не влияет на макроэкономические показатели.

По данным на сайте ММВБ на 15:00 мск на бирже за доллар дают 77,7 рубля, за евро – 92,38 рубля.

