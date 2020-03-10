В Кремле оценили вероятность встречи Путина с нефтяниками

Президент России Владимир Путин не планирует сейчас встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны. Об этом заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя возможность проведения такого собрания, передает ТАСС.

В конце прошлой недели и в понедельник нефть резко подешевела из-за прекращения переговоров в рамках ОПЕК+, после того как Россия отказалась снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года. Стоимость чёрного золота достигла минимума февраля 2016 года. Однако минувшей ночью нефть начала отыгрывать падение.

Обвал нефти вызвал падение рубля. Сегодня утром курс доллара почти достиг 73 рублей, однако затем чуть пошел вниз. Аналогичная ситуация происходит с евро, сообщает Москва 24.

Комментируя ситуацию с нефтью, пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва рассматривала разные варианты перед переговорами со странами нефтяного картеля, передает RT. При этом, они «заранее просчитывались и рассматривались», утверждает Песков.

