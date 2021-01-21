В Кремле назвали эффективными меры по стабилизации цен на продукты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что профильные министерства и ведомства постоянно отслеживают цены на продукты и оперативно реагируют на изменение конъюнктуры, сообщает ТАСС.

По его словам, правительством были приняты меры по стабилизации ситуации с ценами, которые в Кремле считают «весьма эффективными».

«Конечно же, ситуация не статична и мировая конъюнктура не статична. Кроме того, конечно, существуют и сезонные колебания», - добавил Песков.



На вопрос о возможности расширения списка продуктов, цены на которые будут регулироваться, представитель Кремля ответил, что об этом нужно спрашивать кабмин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне вынуждены себя ограничивать в еде, «потому что у них денег нет на базовые продукты питания». Также глава государства подписал закон, согласно которому, правительство получило право самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты, если возникает такая необходимость, сообщает RT.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что производители сахара и подсолнечного масла в России снизят цены при поставке продукции в розничные сети до 1 апреля 2021 года.

