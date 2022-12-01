В Кемерове открылся завод по выпуску антимикробного картона при поддержке МСП Банка

В Кемерове открыт завод по выпуску инновационного картона с антимикробными свойствами из макулатуры. Старт новому экологичному производству на предприятии «Кузбасский СКАРАБЕЙ» дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Он отметил, что завод построен на площадке, которая станет частью особой экономической зоны «Кузбасс», где должны появятся новые цеха по переработке других видов отходов. Резиденты «Кузбасса» будут развиваться в условиях льготного режима налогообложения.

«Мощности производства в дальнейшем позволят перерабатывать макулатуру не только Кузбасса, но и других субъектов нашего федерального округа, что в целом улучшит экологию Сибири», — подчеркнул Цивилев.

Как отмечается в пресс-релизе предприятия, антибактериальная бумага «Кузбасского СКАРАБЕЯ» не имеет аналогов в России. Она используется как самостоятельная упаковка и становится компонентом для изготовления гофротары. Её высокие барьерные свойства позволяют продлить срок хранения пищевой и сельскохозяйственной продукции.

Запуск завода с инвестиционными вложениями в 2,9 млрд руб. стал возможен благодаря комплексной поддержке Группы ВЭБ.РФ, Федеральной корпорации развития малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), МСП Банка, ряда фондов по развитию промышленности и поддержке предпринимательства.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич напомнил, что правительство создаёт необходимые программы для финансовой поддержки предприятий реального сектора экономики.

«Производству бумажной упаковки была открыта кредитная линия в МСП Банке по программе стимулирования кредитования, которая реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и обеспечивает льготную ставку по кредиту», – отметил Исаевич.

Председатель правления МСП Банка Петр Засельский, в свою очередь, уточнил, что такая поддержка позволила предприятию расширить производство и увеличить штат работников.

«Отечественные производственные предприятия являются неотъемлемой частью фундамента государственной экономики. Обеспечивая доступное финансирование, мы помогаем им устойчиво развиваться и создавать новые рабочие места», – сказал Засельский.

Завод «Кузбасский СКАРАБЕЙ» является основным резидентом индустриального парка «Западный», где разрабатываются концептуальные программы комплексного управления твёрдыми коммунальными отходами. Запуск производства дал старт долгосрочной программе. В ближайшие семь лет на базе завода будет создано производство полного цикла по изготовлению гофроупаковки, а также несколько предприятий по переработке пластика и производства целлюлозы из отходов промышленной конопли.

