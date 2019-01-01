В Казани началось строительство второй линии метро

В Казани начали строить первые четыре станции -второй линии метрополитена, сообщает RT.

Речь идет о станциях «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

Казанский метрополитен стал первым метрополитеном в России, построенным после распада СССР, седьмым по счёту в России, третьим в Приволжском федеральном округе и пятнадцатым на территории бывшего СССР.

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