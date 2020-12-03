В Карском море обнаружили два новых газовых месторождения

Новые газовое и газоконденсатное месторождения обнаружены в Карском море, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Компания провела бурение двух скважин на шельфе Карского моря. При подготовке к работам «Роснефть» исследовала 5400 квадратных километров территории.

По предварительной оценке Федерального агентства по недропользованию, суммарная оценка запасов на новых месторождениях составляет 1,3 трлн кубометров. До конца года Роснедра планируют завершить экспертизу объёмов ресурсов, после запасы будут поставлены на баланс государства.

