В I квартале в Москве выдали 8,5 тысячи семейных ипотек
В I квартале этого года в столице выдали 8,5 тысячи кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 76,5 млрд рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она отметила, что «Семейная ипотека» пользуется у жителей столицы популярностью. По словам Багреевой, в I квартале выдали почти на 30% больше таких кредитов, чем за аналогичный период 2023 года, а их объем увеличился на 32%. Таким образом, Москва занимает лидирующую позицию среди регионов по этой программе: по итогам I квартала на столицу приходится 12% выданных в РФ займов и пятая часть их объема.
«Семейная ипотека» является единственной льготной программой, в рамках которой можно рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. С января по март 2024 года заемщики рефинансировали 225 кредитов, или почти 3% от выданных займов, на сумму почти 1,3 млрд рублей.
Багреева подчеркнула, что льготные программы способствуют активному развитию ипотечного рынка Москвы. Так, в I квартале текущего года ИТ-ипотека, семейная и льготная ипотека с господдержкой составили порядка 78% от выданных в столице ипотечных кредитов. Такой показатель более чем на 10 процентных пунктов больше, чем год назад. При этом почти 57% в общем объеме льготных кредитов пришлось на «Семейную ипотеку».
Программа семейной ипотеки доступна родителям одного ребенка, который родился после 1 января 2018 года, а также семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от даты их рождения. Программа должна закончиться 1 июля, однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее до 2030 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru