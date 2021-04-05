«Денег нет!» В Госдуме поспорили с Мантуровым по поводу спроса на автомобили

Снижения стоимости автомобилей в России не произойдет даже когда на российском рынке полностью исчезнет дефицит. Об этом заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что нехватка автомобилей, спровоцированная пандемией коронавируса и логистическими сложностями, постепенно идет на спад.

«Дефицит возник из-за логистических проблем и из-за уменьшения эффективности работы автопроизводств, так как спад производства был достаточно серьезный всех звеньев производственного процесса. Этим можно объяснить уменьшение количества товарных единиц. Но с каждым месяцем дефицит будет уменьшаться, при этом о цене для потребителя коммерсанты и власть думают в последнюю очередь: их задача — в первую очередь получить наибольшую маржу. Цены растут под любыми разумными и неразумными объяснениями. Ожидать спада цен абсолютно не приходится», - сказал парламентарий.

Ранее глава Минпромторга заявил ТАСС, что проблемы нехватки автомобилей в дилерских центрах не фиксируется, речь идет о повышенном спросе на определенные модели. Мантуров также заявил, что «очень хорошо, что потребление растет», значит «экономика восстанавливается». Между тем, Лысаков не разделяет радужного настроя министра промышленности и торговли. По его мнению, у большинства россиян сейчас просто нет денег средств на покупку автомобиля.