«Денег нет!» В Госдуме поспорили с Мантуровым по поводу спроса на автомобили
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в эфире НСН поспорил с главой Минпромторга о том, что в России растет спрос на новые машины.
Снижения стоимости автомобилей в России не произойдет даже когда на российском рынке полностью исчезнет дефицит. Об этом заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что нехватка автомобилей, спровоцированная пандемией коронавируса и логистическими сложностями, постепенно идет на спад.
«Дефицит возник из-за логистических проблем и из-за уменьшения эффективности работы автопроизводств, так как спад производства был достаточно серьезный всех звеньев производственного процесса. Этим можно объяснить уменьшение количества товарных единиц. Но с каждым месяцем дефицит будет уменьшаться, при этом о цене для потребителя коммерсанты и власть думают в последнюю очередь: их задача — в первую очередь получить наибольшую маржу. Цены растут под любыми разумными и неразумными объяснениями. Ожидать спада цен абсолютно не приходится», - сказал парламентарий.
Ранее глава Минпромторга заявил ТАСС, что проблемы нехватки автомобилей в дилерских центрах не фиксируется, речь идет о повышенном спросе на определенные модели. Мантуров также заявил, что «очень хорошо, что потребление растет», значит «экономика восстанавливается». Между тем, Лысаков не разделяет радужного настроя министра промышленности и торговли. По его мнению, у большинства россиян сейчас просто нет денег средств на покупку автомобиля.
«Последние исследования Росстата показывают, что у нас 20 млн людей живут за чертой бедности, им не хватает денег даже на еду. Только 25% россиян считают, что они живут в относительном достатке. Получается, что к этим 20 млн нищих надо прибавить еще 90 млн человек, которые живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому у кого деньги есть, кто подкопил на машину, тот напряжется и возьмет ее. А большинству населения говорить о крупных покупках не приходится, тем более после того, как в течение года многие потеряли работу, зарплату, многие запасы просто были съедены. Может быть, даже те деньги, которые были отложены на крупные покупки, если не все их перевели на продукты, то пощипали значительно. Только небольшой процент населения может планировать покупку авто вне зависимости от ситуации, которая происходит в стране», — считает Лысаков.
Продажи новых легковых и легких машин на российском рынке в марте упали примерно на 6% после краткосрочного выхода в плюс в феврале, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Главной причиной снижения продаж большинство дилеров называют ухудшающуюся доступность машин, в том числе из-за нехватки чипов. Участники рынка при этом считают, что в ближайшие месяцы пострадает и спрос: покупатели в массовом сегменте начинают отказываться от покупок из-за роста цен.
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