В Госдуме призвали увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей
Размер прожиточного минимума в России должен быть увеличен до 25 тысяч рублей, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Об этом парламентарий заявил в беседе с Ura.ru.
По словам Арефьева, повышение прожиточного минимума до 50-100 тысяч рублей может сказаться на товарной массе, в то время как его увеличение до 25 тысяч рублей не повлияет на цены и темпы инфляции.
«Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — заявил депутат.
Арефьев добавил, что сейчас прожиточный минимум в России ниже, чем во всех странах Европы.
Ранее правительство РФ установило прожиточный минимум на душу населения в 2022 году в размере 11 950 рублей. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля.
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