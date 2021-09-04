В Госдуме призвали увеличить размер прожиточного минимума до 25 тысяч рублей

Размер прожиточного минимума в России должен быть увеличен до 25 тысяч рублей, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Об этом парламентарий заявил в беседе с Ura.ru.

По словам Арефьева, повышение прожиточного минимума до 50-100 тысяч рублей может сказаться на товарной массе, в то время как его увеличение до 25 тысяч рублей не повлияет на цены и темпы инфляции.

«Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — заявил депутат.

Арефьев добавил, что сейчас прожиточный минимум в России ниже, чем во всех странах Европы.

Ранее правительство РФ установило прожиточный минимум на душу населения в 2022 году в размере 11 950 рублей. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля.

