В Госдуме предложили уменьшить налог на автомобили
Депутаты фракции ЛДПР предложили изменить расчет транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Согласно законодательству, владельцы машин стоимостью от 3 млн рублей должны платить транспортный налог c повышенным налоговым коэффициентом, который автоматически отменяется по достижении определенного возраста.
По мнению авторов законопроекта, цены на автомобили значительно выросли, и из-за действующих сегодня коэффициентов автомобили стоимостью от 3 до 5 млн рублей, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1, могут перейти в другую ценовую группу. Это увеличит налоговую нагрузку на автовладельцев.
Депутаты предлагают внести изменения в Налоговый кодекс для приведения средней стоимости автомобилей в соответствие с рыночными ценами. Так, для для автомобилей средней стоимостью от 4 до 7 млн рублей будет применяться коэффициент 1,1, от 7 до 15 млн рублей — коэффициент 2, от 15 до 22 млн рублей – коэффициент 3.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru