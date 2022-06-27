В Германии рассказали о новой «сырьевой ловушке Путина» для Запада
Президент России Владимир Путин при участии Боливии готовит «новую сырьевую ловушку» для Запада. Об этом пишет Welt.
Издание отмечает, что Боливия — страна с крупнейшими в мире месторождениями лития, используемого при создании электромобилей. Республика ищет партнеров по добыче сырья, и Россия является одним из претендентов на сотрудничество, пишет РИА ФАН.
«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — указывается в материале.
Ожидается, что контроль Москвы за месторождениями в Боливии укрепит позиции России в мире, так как литий — значимое сырье для современной экономики, отмечает телеканал «360». При реализации такого сценария Европа попадет в очередную сырьевую зависимость.
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