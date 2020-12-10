В Германии подсчитали убытки ЕС от российских санкций
Евросоюз ежегодно терпит многомиллиардные убытки из-за санкций против РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа Грегора Бергхаузена.
Во время онлайн-конференции "Оценка российских санкций" Бергхаузен заявил, что сумма убытков в Германии достигает 5,45 млрд евро, в Евросоюзе эта сумма доходит до 21 млрд евро. По данным главы ТПП, в одном Дюссельдорфе из-за ограничений ежегодно теряется 318 млн евро.
Исследование влияния санкций на экономику ЕС провел экономический институт в Мюнхене IFO по заказу ТПП Дюссельдорфа. Анализ коснулся также тех ответных мер, которые РФ принял в ответ. По данным специалистов, отмена санкций ЕС против России повысила бы эффективность немецких компаний на востоке ФРГ. По данным агентства, в федеральной земле Саксония около 60% предприятий продаж были затронуты санкциями.
Западные страны, в том числе входящие в ЕС, ввели санкции против РФ после событий 2014 года и перехода Крыма под контроль российских властей. В России в это же время началась программа импортозамещения.
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