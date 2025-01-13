В «Газпроме» подтвердили подлинность письма о сокращении сотрудников

В издании отметили, что комментировать содержание письма он отказался.

Ранее портал 47news сообщил, что в своём письме Илюхина предложила почти в два раза сократить центральный аппарат «Газпрома» с 4100 до 2500 человек.

По данным портала, готовится увольнение более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися составляет 50 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

