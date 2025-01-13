В «Газпроме» подтвердили подлинность письма о сокращении сотрудников
Письмо на имя главы «Газпрома» Алексея Миллера, в котором зампредседателя правления компании Елена Илюхина выступила с предложением сократить численность центрального аппарата компании, подлинное. Об этом со ссылкой на зампредседателя правления «Газпрома» Сергея Куприянова сообщает Forbes.
В издании отметили, что комментировать содержание письма он отказался.
Ранее портал 47news сообщил, что в своём письме Илюхина предложила почти в два раза сократить центральный аппарат «Газпрома» с 4100 до 2500 человек.
По данным портала, готовится увольнение более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися составляет 50 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Спортсмены вернули более ста бракованных медалей после Олимпиады в Париже
- Дом Ильи Лагутенко сгорел в Калифорнии
- РСТ: Россияне стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai
- Школьница в Томске перевела мошенникам почти 500 тысяч рублей со счетов родителей
- Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских спортсменов
- СМИ: Военный госпиталь загорелся в Туле
- Вылов рыбы в России сократился на 8%
- Ушел из жизни знаменитый петербургский писатель Борис Голлер
- Путин проведет переговоры с президентом Ирана 17 января
- Фотографию Боба Дилана продадут на торгах за $8 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru