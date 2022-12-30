В ФТС назвали профицит внешней торговли России по итогам года рекордным

Как отметил Давыдов, стоимость внешнеторгового оборота уже превысила прошлогодние показатели, сообщает телеканал «360».

«В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — указал первый замглавы ФТС.

По словам Давыдова, таможенные органы уже наблюдают снижение экспорта энергоносителей из РФ, пишет Газета.ру. Так, из-за ограничений западных стран уменьшаются поставки нефти, нефтепродуктов, газа.

