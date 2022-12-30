В ФТС назвали профицит внешней торговли России по итогам года рекордным
Профицит внешней торговли России по итогам уходящего года станет рекордным. Об этом заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов в интервью РИА Новости.
Как отметил Давыдов, стоимость внешнеторгового оборота уже превысила прошлогодние показатели, сообщает телеканал «360».
«В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — указал первый замглавы ФТС.
По словам Давыдова, таможенные органы уже наблюдают снижение экспорта энергоносителей из РФ, пишет Газета.ру. Так, из-за ограничений западных стран уменьшаются поставки нефти, нефтепродуктов, газа.
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