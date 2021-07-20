В Евросоюзе предложили запретить анонимные электронные кошельки для криптовалют
Еврокомиссия (ЕК) выступила с инициативой о запрете использования в Евросоюзе анонимных электронных кошельков для операций с криптовалютами. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЕК.
«Анонимные кошельки для криптоактивов будут запрещены в полном соответствии с правилами <...> ЕС в области криптовалют», — отметили в Еврокомиссии.
Изменения обеспечат прозрачность оборота криптоактивов, а также позволят предотвратить и обнаружить возможное их использование для отмывания денег или финансирования терроризма.
Как уточнили в ЕК, действующие в ЕС нормы регулируют деятельность отдельных категорий поставщиков платежных услуг. Благодаря предложенным ЕК инициативам правила будут распространены на весь сектор криптовалют, и поставщики услуг будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов.
Кроме того, для предотвращения отмывания денег или финансирования террористических организаций ЕК предложила запретить наличные платежи на суммы более 10 тысяч евро, создать в Евросоюзе позволяющую властям стран получать данные о банковских счетах и их владельцах систему, составить перечни третьих стран для применения к ним мер по борьбе с отмыванием денег, пишет News.ru.
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