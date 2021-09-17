В Европарламенте инициировали расследование в отношении «Газпрома» из-за цен на газ
Группа депутатов Европарламента инициировала проведение антимонопольного расследования в отношении «Газпрома», сообщает ТАСС.
Авторами обращения выступили около 40 депутатов из стран Балтии и Польши. По их мнению, действия «Газпрома» могли способствовать повышению цен на газ в Европе.
В Еврокомиссии подтвердили получение этого письма и пообещали его рассмотреть. При этом представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела ранее заявляла, что в ЕК считают причиной роста цен на газ совпадение ряда объективных факторов.
Как сообщалось, цены на газ в Европе начали стремительно расти в начале недели, превысив к 15 сентября рекордные 880 долларов за тысячу кубометров. После этого началось снижение цен на газ, которые сейчас ниже 750 долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru