В Еврокомиссии заявили о заморозке €23 млрд активов Банка России

Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на сумму €23 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

СМИ: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд

Еврокомиссар назвал сумму замороженных в Европе российских активов «ничтожно малой» по сравнению с заблокированными в США $100 млрд, пишет Ura.ru.

Кроме того, Рейндерс сообщил, что в Евросоюзе также заморозили «связанные с Россией» яхты и виллы на €10 млрд.

Западные страны блокируют российские активы в рамках санкций, введенных в отношении РФ на фоне спецоперации на Украине. По данным Минфина, всего было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов страны, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: pxhere.com
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