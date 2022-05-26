В Еврокомиссии заявили о заморозке €23 млрд активов Банка России

Еврокомиссар назвал сумму замороженных в Европе российских активов «ничтожно малой» по сравнению с заблокированными в США $100 млрд, пишет Ura.ru.

Кроме того, Рейндерс сообщил, что в Евросоюзе также заморозили «связанные с Россией» яхты и виллы на €10 млрд.

Западные страны блокируют российские активы в рамках санкций, введенных в отношении РФ на фоне спецоперации на Украине. По данным Минфина, всего было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов страны, отмечает РЕН ТВ.

