В Еврокомиссии заявили о заморозке €23 млрд активов Банка России
Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ на сумму €23 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
Еврокомиссар назвал сумму замороженных в Европе российских активов «ничтожно малой» по сравнению с заблокированными в США $100 млрд, пишет Ura.ru.
Кроме того, Рейндерс сообщил, что в Евросоюзе также заморозили «связанные с Россией» яхты и виллы на €10 млрд.
Западные страны блокируют российские активы в рамках санкций, введенных в отношении РФ на фоне спецоперации на Украине. По данным Минфина, всего было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов страны, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности ДДТ в России
- В Еврокомиссии заявили о заморозке €23 млрд активов Банка России
- В Молдавии захотели пересмотреть условия оплаты российского газа
- Пушилин: Силы ДНР вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
- Аналитик объяснил укрепление рубля
- Цены на бензин в России упали до минимальных за два года значений
- СМИ: Германия не заинтересована в «успехе» Украины
- Google предупредила об отключении в России некоторых серверов
- Разработчики Nash Store заявили в безопасности своих приложений
- Инфекционист рассказал, как Россия приготовилась к оспе обезьян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru