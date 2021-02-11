В Еврокомиссии заявили о возможном сокращении импорта ископаемого топлива
Импорт ископаемого топлива в Евросоюзе к 2030 году может сократиться более чем на 25% по сравнению с объёмами 2015 года. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью РИА Новости.
По словам комиссара, на снижение импорта повлияет сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55%.
Как отметила Симсон, благодаря ускорению энергетической трансформации и достижению климатических целей ЕС сможет значительно снизить зависимость от ископаемых энергоносителей, а также сократить затраты на топливо и его импорт.
Еврокомиссар подчеркнула, что это позволит высвободить ресурсы «для других целей и для более чистых источников энергии». В частности, на импорте энергоносителей Евросоюз сможет сэкономить 100 млрд евро в следующие десять лет, а к 2050 году — до 3 трлн евро.
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