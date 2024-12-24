В десяти регионах России запретили майнинг до 2031 года
Майнинг цифровой валюты запретят в некоторых регионах России с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.
В стране вводится запрет на осуществление майнинга и участие в майнинг-пуле в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне, также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Меры будут действовать до 15 марта 2031 года.
Также правительство запретит майнинг на некоторых территориях в пики энергопотребления, ограничения коснутся Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии. В следующем году меры будут введены с 1 января по 15 марта, далее — 15 ноября - 15 марта.
Ранее в кабмине заявляли о намерении ввести запрет на майнинг криптовалют до 2031 года в 13 российских регионах. При этом введение ограничений не планировалось в столичном регионе, пишет Ura.ru.
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