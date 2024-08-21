В Челябинской и Свердловской областях построят АЭС
Атомные электростанции построят в Челябинской и Свердловской областях до 2042 года. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, представленный Министерству энергетики РФ.
В документе отмечается, что в стране намерены возвести 11 АЭС помимо существующих и строящихся.
«Новые АЭС планируют построить: в Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской областях, в Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, в Чукотском АО и в Якутии», — указано в проекте.
Мощность введенных энергоблоков станций до 2042 года составит 28,499 киловатт. Ожидается, что для проекта потребуется свыше 41 трлн рублей инвестиций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru