Читатели британской газеты Daily Express прокомментировали предложение главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко для прекращения роста цен на энергоресурсы.

Ранее Витренко заявил, что компания «Газпром» будет вынуждена поставлять больше газа через территорию Украины, если Запад введет санкции против газопровода «Северный поток-2». В качестве второго варианта Витренко предложил британским компаниям закупать больше российского газа на границе с Украиной и затем поставлять топливо в Европу.

Британские пользователи назвали Витренко «идиотом, который по-прежнему верит в обещания США времен Евромайдана», а его слова — не имеющим смысла «ритуальным обрядом».

Кроме того, читатели Daily Express полагают, что США не намерены ничего предпринимать, поскольку «Россия не такая слабая, как другие страны, которым пытаются угрожать США».

Также один из пользователей подчеркнул, что РФ имеет право делать со своими ресурсами все, что «заблагорассудится».

