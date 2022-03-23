В 2021 году компания «Ингосстрах» стала лидером по страхованию автокаско
В 2021 году компания «Ингосстрах» стала лидером по страхованию автокаско, сообщили в организации.
Отмечается, что ее доля на рынке составила почти 18%. Объем собранной компанией премии в этом сегменте превысил 37 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем в 2020 году.
В прошлом году в «Ингосстрах» было застраховано 753 тысячи автомобилей, в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде. В 2021 году компания заключила более 667 тысяч договоров автокаско, что на 12% выше показателей 2020 года.
По словам руководителя дирекции розничного бизнеса «Ингосстрах» Виталия Княгиничева, более 34% полисов, оформленных в 2021 году, приходится на кредитные автомобили.
«51% полисов приходится на программы полного каско, 28% – на продукты каско с франшизой, около 21% – на полисы каско с усеченным покрытием», - рассказал он.
Отмечается, что в 2021 году компания выплатила по страхованию каско автомобилей почти 19 миллиардов рублей. Количество урегулированных убытков за прошлый год составило 195 тысяч рублей.
Наиболее частыми причинами обращений клиентов компании по автокаско стали ДТП (45%), повреждение отскочившим предметом (29%), повреждение на стоянке (15%), противоправные действия третьих лиц (9%) и другие происшествия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- В Екатеринбурга приостановили ремонт импортных полицейских машин
- Для россиян запустили туры в Узбекистан ради карт Visa и Mastercard
- Новак: ЕС может ввести нормы потребления топлива из-за дефицита
- Офтальмолог объяснил, о каких проблемах со здоровьем говорят «мушки в глазах»
- СМИ: Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет
- Канцлер ФРГ выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО
- Спасатели обнаружили чёрный ящик разбившегося в Китае Boeing 737
- Лавров: Интерес США к биолабораториям в Казахстане требует прояснений
- Лавров: Не исключено, что Польша хочет обосноваться на Украине
- Лавров объяснил, почему переговоры Москвы и Киева идут тяжело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru