В 2021 году компания «Ингосстрах» стала лидером по страхованию автокаско, сообщили в организации.

Отмечается, что ее доля на рынке составила почти 18%. Объем собранной компанией премии в этом сегменте превысил 37 миллиардов рублей, что на 25% больше, чем в 2020 году.

В прошлом году в «Ингосстрах» было застраховано 753 тысячи автомобилей, в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде. В 2021 году компания заключила более 667 тысяч договоров автокаско, что на 12% выше показателей 2020 года.

По словам руководителя дирекции розничного бизнеса «Ингосстрах» Виталия Княгиничева, более 34% полисов, оформленных в 2021 году, приходится на кредитные автомобили.

«51% полисов приходится на программы полного каско, 28% – на продукты каско с франшизой, около 21% – на полисы каско с усеченным покрытием», - рассказал он.

Отмечается, что в 2021 году компания выплатила по страхованию каско автомобилей почти 19 миллиардов рублей. Количество урегулированных убытков за прошлый год составило 195 тысяч рублей.

Наиболее частыми причинами обращений клиентов компании по автокаско стали ДТП (45%), повреждение отскочившим предметом (29%), повреждение на стоянке (15%), противоправные действия третьих лиц (9%) и другие происшествия.