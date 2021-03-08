В 2020 году россияне сняли на 21% больше валюты со счетов
Россияне в 2020 году сняли с банковских счетов различной валюты на общую сумму более 28 миллиардов долларов. Как сообщает «Свободная пресса», это на 21% больше, чем в 2019 году.
По данным Центробанка РФ, граждане обналичивали средства из-за нестабильности в период пандемии коронавируса, а также из-за снижения ставок по вкладам. По данным регулятора, снимались в том числе деньги, которые россияне откладывали на «чёрный день».
Ранее в ЦБ РФ рассказали, что российские банки по итогам четвёртого квартала 2020 года впервые превысили объём выпущенных карт в 300 миллионов единиц. По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, каждый трудоспособный россиянин обладает примерно четырьмя картами.
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