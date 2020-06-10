В 2020 году прогнозируется самый большой в истории обвал газа

Спрос на газ во всём мире может упасть в текущем году на 4%, это станет самым большим снижением в истории рынка голубого топлива. Такой прогноз размещён на сайте Международного энергетического агентства.

В публикации констатируется, что на спрос повлияли пандемия коронавируса, а также рекордное тепло с начала года.

Как отмечает RT, ранее глава группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков оценил перспективы рынка нефти. По его оценке, даже в случае полного восстановления спроса на чёрное золото в III квартале и продолжения сокращения добычи со стороны ОПЕК+, для стабилизации потребуется ещё не менее 6 месяцев.

