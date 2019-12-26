Utair уличили в завышение цен на авиабилеты

Авиакомпанию Utair поймали на завышении цен на билеты. Ей направлено предупреждение о необходимости снизить тарифы на перелеты «Курган-Москва-Курган». Такое приняло управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области. Там отреагировали на соответствующие жалобы пассажиров.

Utair в этом году установила тарифы экономкласса для пассажиров на рейсах у Курган-Москва в одну сторону в размере от 1490 до 29 000 рублей при идентичных условиях полёта. Билеты были разделены на три класса - «Премиум», «Оптимум» и «Минимум», которые также разбила на 16 разрядов.

Таким образом, получилось, что на один рейс билеты реализовывались по 48 разным тарифам без существенной разницы в комфорте. Единственное отличие заключалось во времени покупки билета. В силу монопольного положения на данном направлении, приобрести билеты другой компании клиенты не имели возможности, отмечает Ura.ru.

