Умный офис на территории «Москва-Сити» будет построен в 2025 году

На территории «Москвы-Сити» в начале следующего года планируется достроить два офисных корпуса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В деловом центре предусмотрено внедрение умных технологий, к примеру, биометрический вход. При проектировании и строительстве объекта применяется подход «умной архитектуры», - сказал он.

В общей сложности два корпуса позволят трудоустроить более 14 тысяч человек. В первом корпуса смогут разместиться до 9680 сотрудников, во втором – до 5230.

На сегодняшний день готовность корпусов оценивается в 60 и 80%.

