Умный офис на территории «Москва-Сити» будет построен в 2025 году
5 февраля 202411:34
На территории «Москвы-Сити» в начале следующего года планируется достроить два офисных корпуса. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В деловом центре предусмотрено внедрение умных технологий, к примеру, биометрический вход. При проектировании и строительстве объекта применяется подход «умной архитектуры», - сказал он.
В общей сложности два корпуса позволят трудоустроить более 14 тысяч человек. В первом корпуса смогут разместиться до 9680 сотрудников, во втором – до 5230.
На сегодняшний день готовность корпусов оценивается в 60 и 80%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru