Украинские СМИ заявили о начале газового кризиса в стране

Бюджетные учреждения Украины столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Об этом пишет «Бизнес.Цензор».

Как отмечает издание, украинским школам, детским садам и больницам приходится платить по 35–45 гривен (95–122 рубля) за кубометр газа.

Проблемы появились и у рядовых потребителей: украинцы, ранее платившие за топливо около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр по ставке годового тарифа с фиксированной ценой, вынуждены тратить на газ почти вдвое больше. Как отмечает «Бизнес.Цензор», нередко потребители сталкиваются с такой ситуацией из-за отказа поставщика выполнять свои обязательства.

По данным издания, подобные проблемы могут испытывать 600 тысяч украинских семей.

Тем временем в Закарпатской области Украины из-за отсутствия поставок газа бюджетным учреждениям объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня, пишет Ura.ru. Как отмечают местные власти, цены на топливо и отсутствие поставщика «ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период».

