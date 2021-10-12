Украинские СМИ заявили о начале газового кризиса в стране
Бюджетные учреждения Украины столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Об этом пишет «Бизнес.Цензор».
Как отмечает издание, украинским школам, детским садам и больницам приходится платить по 35–45 гривен (95–122 рубля) за кубометр газа.
Проблемы появились и у рядовых потребителей: украинцы, ранее платившие за топливо около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр по ставке годового тарифа с фиксированной ценой, вынуждены тратить на газ почти вдвое больше. Как отмечает «Бизнес.Цензор», нередко потребители сталкиваются с такой ситуацией из-за отказа поставщика выполнять свои обязательства.
По данным издания, подобные проблемы могут испытывать 600 тысяч украинских семей.
Тем временем в Закарпатской области Украины из-за отсутствия поставок газа бюджетным учреждениям объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня, пишет Ura.ru. Как отмечают местные власти, цены на топливо и отсутствие поставщика «ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период».
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