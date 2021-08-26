Украина хочет продлить транзит российского газа

Украина рассчитывает на транзит российского газа до 2034 года, когда истечет срок действия соглашения с "Газпромом". Такое заявление сделал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен", - заявил гендиректор в эфире телеканала "Украина 24". По мнению Макогона, Украине необходимо возобновление или продолжение действующего договора уже сейчас, "не дожидаясь 2025 года".

При этом, по оценке украинских специалистов, Россия может совершить отказ от транзита только при условии полной загруженности газопровода "Северный поток - 2". Через трубопровод должно проходить 45-50 миллиардов кубометров в год.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил готовность работать с Украиной и после 2024 года, однако подчеркнул, что российская сторона будет исходить из экономической целесообразности и технического состояния всей газотранспортной системы.