Украина разрешила поставлять газ любой российской компании

С 1 января 2020 года любая российская компания сможет стать поставщиком природного газа на Украину. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Он уточнил, что любой российский поставщик сможет напрямую обратиться к новому независимому оператору, зарезервировать мощности и реализовывать газ из России украинским потребителям.

В то же время Коболев признал, что пока ему неизвестно о компаниях, которые заинтересованы в поставках газа на Украину.

Также в ходе пресс-конференции было отмечено, что в 2020 году через территорию Украины может пройти 75 млрд кубометров транзитного газа из России.

