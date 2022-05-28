Украина призвала Германию остановить работу «Северного потока-1»

По словам руководителя газовой компании, украинские предприятия направили в это германское ведомство соответствующее обращение.

Макогон подчеркнул, что «Северный поток-1» работал «на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу». Как отметил менеджер, после начала российской специальной военный операции таких оснований нет.

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» указал, что требование украинской стороны касается «обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы».

