Угля на украинских ТЭЦ осталось на две недели

Глава независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной Рады Михаил Волынец заявил, что в ситуации сложилась критическая ситуация с запасами угля, передает RT.

Он привел данные, согласно которым на складах тепловых электростанций на 54 процента меньше угля, чем в аналогичном периоде прошлого года. Текущих запасов (753 тыс. тонн) хватит только на 15 дней при ежедневном расходе в 49 тыс. тонн.

В свою очередь РЕН ТВ отмечает, что Украина снизила объемы закупок угля у России, однако не смогла договориться с Белоруссией о реверсе антрацита.

