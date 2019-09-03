Угля на украинских ТЭЦ осталось на две недели
Глава независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной Рады Михаил Волынец заявил, что в ситуации сложилась критическая ситуация с запасами угля, передает RT.
Он привел данные, согласно которым на складах тепловых электростанций на 54 процента меньше угля, чем в аналогичном периоде прошлого года. Текущих запасов (753 тыс. тонн) хватит только на 15 дней при ежедневном расходе в 49 тыс. тонн.
В свою очередь РЕН ТВ отмечает, что Украина снизила объемы закупок угля у России, однако не смогла договориться с Белоруссией о реверсе антрацита.
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