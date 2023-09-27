Участок в Гольяново реорганизуют по программе КРТ

Неэффективно используемый участок в районе Гольяново будет реорганизован, заявил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В частности, планируется возвести более 87 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в рамках проекта оценивается почти в семь миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект, по оценке столичного правительства, 580 миллионов рублей.

«По итогам реализации проекта в районе Гольяново появится более 1,8 тысячи новых рабочих мест», – уточнил Ефимов.

Исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Черницынском проезде на месте устаревших объектов построят технопарк, деловой центр и другое.

«Жители получат благоустроенный и озелененный городской квартал», - пообещал Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находятся 188 таких объектов.

