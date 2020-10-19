Участники ОПЕК+ согласились полностью продолжать сокращение добычи

Государства – участники сделки ОПЕК+ согласились продолжать исполнять условия сокращения добычи нефти в полном объеме. Об этом проинформировал журналистов министр энергетики России Александр Новак. Он принимал участие в заседания министерского мониторингового комитета.

Достигнута договорённость о следующей министерской встрече в ноябре. На ней будут подведены итоги за октябрь, а также дана оценка ситуации на нефтяном рынке в зимний период.

Новак напомнил, что двухлетнее соглашение о сокращении добычи действует до 1 мая 2022 года. В связи с этим необходимо на регулярной основе отслеживать ситуацию и корректно прогнозировать дальнейшее поведение рынка.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал странам-участникам сделки активизировать усилия по компенсации перепроизводства нефти с целью стабилизации цен.

Комитет приветствовал положительные результаты в отношении общего уровня соответствия для участников сделки. Так в сентябре страны компенсировали в общей сложности 249 тысяч баррелей в стуки недосокращенных ранее объемов.

