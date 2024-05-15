Участники нацпроекта «Производительность труда» экспортируют продукцию за рубеж

Свыше 50 столичных участников нацпроекта «Производительность труда» поставляют свои товары и услуги на экспорт. В их числе производители продуктов питания и косметики, а также компании, занимающиеся информационными технологиями и научными разработками, рассказала заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«С помощью инструментов бережливого производства столичные компании учатся оптимизировать бизнес-процессы, снижать издержки, повышать качество продукции и делать ее более конкурентоспособной. Почти 20 процентов столичных участников нацпроекта – 53 компании – поставляют свою продукцию на экспорт», - отметила она.

Совокупная выручка этих компаний составила более 262 миллиардов рублей в 2023 году, а экономический эффект от участия в нацпроекте - около 1,9 миллиарда рублей.

Одновременно компании-экспортеры являются участниками программ Московского экспортного центра (МЭЦ), что также способствует повышению их эффективности. Также для участников нацпроекта «Производительность труда» Российским экспортным центром запущена программа «Акселератор экспортного роста». Она нацелена на освоение новых рынков сбыта.

Предполагается, что до конца года в проекте «Производительность труда» примут участие 419 предприятий.

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024». Подать заявку можно до 28 июня 2024 года.

