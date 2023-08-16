Участки бывшей промзоны «Прожектор» в Перове реорганизуют по КРТ
Два участка бывшей промзоны «Прожектор» общей площадью более 25 гектаров в столичном районе Перово будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 55 миллиардов рублей. В новом городском квартале появится более 1,7 тысячи рабочих мест», – отметил заммэра столицы.
На месте устаревших складских помещений и заброшенных зданий построят 312 тысяч квадратных метров жилья по реновации, а также 99 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города столицы Максим Гаман. На территории бывшей промзоны возведут поликлинику, три детских сада и две школы, а также торговый центр.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь подчеркнула, что создание разнообразной среды в рамках проектов КРТ является одной из основных задач столицы в реализации этой программы.
Отмечается, что в рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков возводят комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru