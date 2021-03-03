У каждой проблемы есть имя и место в рейтинге Forbes

Владения семьи бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева возглавили список самых дорогих землевладений России по версии Forbes. Семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, названная в честь отца экс-губернатора Краснодарского края, владеет землями общей стоимостью 88,6 млрд рублей, а площадью – 660 тысяч га. «Агрокомплексу» принадлежат обширные наделы в самых дорогих регионах страны – Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.

На втором месте - Игорь Худокормов. У его компаний «Продимекс» и «Агрокультура» в собственности и долгосрочной аренде почти 900 000 га. Стоимость этих земель составляет 65,1 млрд рублей. Третье место – у компании «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линнников. Они контролируют более одного миллиона гектаров земель, которые составляют самый крупный земельный банк в России. Основные площади расположены в Центральном регионе, где цена гектара сельхозугодий ниже, чем на юге России. Стоимость земель «Мираторга» оценивается в 49,1 млрд рублей.

В общей сложности стоимость земельных наделов, принадлежащих 20 крупнейшим латифундистам России, выросла за год с 471,6 млрд до 617,31 млрд. Этому способствовал рост цен на землю в ряде регионов, высокая рентабельность растениеводства в последние годы, активное кредитование сделок в сельском хозяйстве российскими банками и появление в секторе непрофильных инвесторов, - указывает издание.

За тот же самый год, когда земли российских агромиллиардеров подорожали еще на 146 млрд рублей, рост цен на продукты питания в России составил 8,2% по сравнению с январем 2020-го. Таковы данные Росстата. Списать на пандемию не получится: как следует из той же публикации на сайте ведомства, в доброй половине стран Евросоюза цены на продукты снизились или хотя бы остались на уровне предыдущего года. В Российской Федерации рост цен коснулся почти всех основных групп продуктов питания: хлеб и крупы, мясо и продукты из него, рыба и морепродукты, молоко, сыры, яйца, фрукты и овощи. Про сахар и подсолнечное масло знает даже президент.

У каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество – эту фразу приписывали вождю народов Иосифу Сталину. Теперь можно добавить: и место в рейтинге Forbes.

