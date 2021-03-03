У каждой проблемы есть имя и место в рейтинге Forbes
Составлен рейтинг самых богатых российских землевладельцев, не без помощи которых цены на продукты растут, как на дрожжах.
Владения семьи бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева возглавили список самых дорогих землевладений России по версии Forbes. Семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, названная в честь отца экс-губернатора Краснодарского края, владеет землями общей стоимостью 88,6 млрд рублей, а площадью – 660 тысяч га. «Агрокомплексу» принадлежат обширные наделы в самых дорогих регионах страны – Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.
На втором месте - Игорь Худокормов. У его компаний «Продимекс» и «Агрокультура» в собственности и долгосрочной аренде почти 900 000 га. Стоимость этих земель составляет 65,1 млрд рублей. Третье место – у компании «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линнников. Они контролируют более одного миллиона гектаров земель, которые составляют самый крупный земельный банк в России. Основные площади расположены в Центральном регионе, где цена гектара сельхозугодий ниже, чем на юге России. Стоимость земель «Мираторга» оценивается в 49,1 млрд рублей.
В общей сложности стоимость земельных наделов, принадлежащих 20 крупнейшим латифундистам России, выросла за год с 471,6 млрд до 617,31 млрд. Этому способствовал рост цен на землю в ряде регионов, высокая рентабельность растениеводства в последние годы, активное кредитование сделок в сельском хозяйстве российскими банками и появление в секторе непрофильных инвесторов, - указывает издание.
За тот же самый год, когда земли российских агромиллиардеров подорожали еще на 146 млрд рублей, рост цен на продукты питания в России составил 8,2% по сравнению с январем 2020-го. Таковы данные Росстата. Списать на пандемию не получится: как следует из той же публикации на сайте ведомства, в доброй половине стран Евросоюза цены на продукты снизились или хотя бы остались на уровне предыдущего года. В Российской Федерации рост цен коснулся почти всех основных групп продуктов питания: хлеб и крупы, мясо и продукты из него, рыба и морепродукты, молоко, сыры, яйца, фрукты и овощи. Про сахар и подсолнечное масло знает даже президент.
У каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество – эту фразу приписывали вождю народов Иосифу Сталину. Теперь можно добавить: и место в рейтинге Forbes.
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