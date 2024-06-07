Турция временно приостановит импорт пшеницы

Ограничения будут действовать с 21 июня до 15 октября, отмечает 360.ru. Меры могут скорректировать в зависимости от ситуации на рынке.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, зерновое агентство Турции сформировало значительные запасы пшеницы — свыше 9 млн тонн. Теперь республика, вероятно, будет реализовывать это сырье.

