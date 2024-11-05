Турция списала Киргизии внешний долг на $62 млн

Турция списала внешний долг Киргизии в размере $62,3 млн. Об этом заявил глава республики Садыр Жапаров, передает «Sputnik Кыргызстан».

Лидер Киргизии провел двусторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Хочу выразить благодарность президенту Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга Кыргызстана перед Турцией», — заявил Жапаров на пресс-конференции по итогам встречи.

В президентской администрации уточнили, что Анкара списала весь внешний долг республики, который составлял $58,8 млн.

Между тем в Турции заявили о планах обсудить с Россией специальную цену на импортируемый природный газ.

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ФОТО: РИА Новости
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