Туроператоры ждут подорожания туров по РФ на 15-20% в 2024 году
Стоимость туров по России в текущем году увеличится на 15-20%, прогнозирует генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин. По его оценке, наиболее заметное подорожание произойдёт в сегменте экскурсионных туров.
Мусихин обосновал это ростом тарифов транспортных компаний, передаёт «Интерфакс». Отели в 2024 году в среднем стали дороже на 10-15%, музеи, объекты показа подорожали на 5-7%. При этом услуги автобусов и микроавтобусов подскочили в цене на 30-40% по сравнению с 2023 годом.
Туристы, чтобы сэкономить, скорее всего, будут сокращать насыщенность экскурсионной программы, а также уровень гостиниц для размещения, прогнозирует руководитель туроператора. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жители России в 2023 году, по официальной статистике, совершили около 80 миллионов внутренних туристических поездок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru