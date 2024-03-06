Туроператоры ждут подорожания туров по РФ на 15-20% в 2024 году

Стоимость туров по России в текущем году увеличится на 15-20%, прогнозирует генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин. По его оценке, наиболее заметное подорожание произойдёт в сегменте экскурсионных туров.

Мусихин обосновал это ростом тарифов транспортных компаний, передаёт «Интерфакс». Отели в 2024 году в среднем стали дороже на 10-15%, музеи, объекты показа подорожали на 5-7%. При этом услуги автобусов и микроавтобусов подскочили в цене на 30-40% по сравнению с 2023 годом.

Туристы, чтобы сэкономить, скорее всего, будут сокращать насыщенность экскурсионной программы, а также уровень гостиниц для размещения, прогнозирует руководитель туроператора. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жители России в 2023 году, по официальной статистике, совершили около 80 миллионов внутренних туристических поездок.

