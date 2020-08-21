Турки нашли в Черном море месторождение газа на 320 млрд «кубов»
21 августа 202016:22
Денис Давыдов
Турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море месторождения газа объемом порядка 320 миллиардов кубометров, передает РИА Новости слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган назвал это месторождение самым большим в Черном море.
Как уточняет «Интерфакс», судно проводит геологоразведку в Черном море с 25 июня.
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21 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru