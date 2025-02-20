Цены на золото обновили исторический максимум

Цены на золото вновь обновили исторический максимум. Котировки апрельского фьючерса на драгметалл прибавили 1,26%, достигнув $2973 за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне $2968.

Аналитику отмечают, что поддержку рынку золота оказывают те же факторы, что и в прошлом году — неопределенность относительно влияния политики президента США Дональда Трампа на мировую экономику и международные отношения.

Золото оказалось самым доходным активом среди финансовых инструментов в России по итогам прошлого года. Об этом говорится в отчете Центробанка.

Золото по сравнению с прошлым годом выросло на 44,6%, в январе 2025-го осталось стабильным. За первый месяц года такое вложение принесло бы 3,4% — больше накопленной с начала года инфляции (1,14%), передает «Радиоточка НСН».

