Цены на золото обновили исторический максимум
Цены на золото вновь обновили исторический максимум. Котировки апрельского фьючерса на драгметалл прибавили 1,26%, достигнув $2973 за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне $2968.
Аналитику отмечают, что поддержку рынку золота оказывают те же факторы, что и в прошлом году — неопределенность относительно влияния политики президента США Дональда Трампа на мировую экономику и международные отношения.
Золото оказалось самым доходным активом среди финансовых инструментов в России по итогам прошлого года. Об этом говорится в отчете Центробанка.
Золото по сравнению с прошлым годом выросло на 44,6%, в январе 2025-го осталось стабильным. За первый месяц года такое вложение принесло бы 3,4% — больше накопленной с начала года инфляции (1,14%), передает «Радиоточка НСН».
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