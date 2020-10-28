Цены на нефть падают из-за коронавируса и увеличения запасов США

Цены на нефть снизились в среду на фоне увеличения запасов топлива в США и роста уровня заражения коронавирусом.

Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал данные о росте запасов нефти в США. Они выросли на 4,6 млн баррелей, в то время как прогнозируемый рост запасов составлял 1,2 млн баррелей.

Кроме того, в текущей ситуации усилились опасения аналитиков об избытке предложения нефти. Многие страны мира фиксируют рекордные уровни прироста заражений COVID-19 и вводят новые ограничительные меры, которые могут оказать значительное влияние на ослабление спроса на топливо.

На лондонской бирже фьючерсы марки Brent потеряли около пяти процентов, впервые с начала месяца цена нефти упала ниже 40 долларов за баррель, до 39,53 долларов.

Марка WTI на Нью-йоркской бирже потеряла почти шесть процентов, её стоимость составляет 37,31 доллар за баррель.

