Цены на нефть падают из-за коронавируса и увеличения запасов США
Цены на нефть снизились в среду на фоне увеличения запасов топлива в США и роста уровня заражения коронавирусом.
Ранее Американский институт нефти (API) опубликовал данные о росте запасов нефти в США. Они выросли на 4,6 млн баррелей, в то время как прогнозируемый рост запасов составлял 1,2 млн баррелей.
Кроме того, в текущей ситуации усилились опасения аналитиков об избытке предложения нефти. Многие страны мира фиксируют рекордные уровни прироста заражений COVID-19 и вводят новые ограничительные меры, которые могут оказать значительное влияние на ослабление спроса на топливо.
На лондонской бирже фьючерсы марки Brent потеряли около пяти процентов, впервые с начала месяца цена нефти упала ниже 40 долларов за баррель, до 39,53 долларов.
Марка WTI на Нью-йоркской бирже потеряла почти шесть процентов, её стоимость составляет 37,31 доллар за баррель.
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