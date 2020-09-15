Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу на минувшей неделе превысили 50 тысяч рублей за тонну, сообщает «Интерфакс».

Цена тонны гречки выросла за неделю на 5% - до 50 310 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в годовом выражении гречка подорожала на 78% - до 28 268 рублей.

По данным Росстата, потребительские цены на крупы выросли на 24,5%.



