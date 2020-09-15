Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
15 сентября 202021:38
Оптовые цены на гречневую крупу на минувшей неделе превысили 50 тысяч рублей за тонну, сообщает «Интерфакс».
Цена тонны гречки выросла за неделю на 5% - до 50 310 рублей. В августе тонна этой крупы стоила в среднем 48 194 рубля, в годовом выражении гречка подорожала на 78% - до 28 268 рублей.
По данным Росстата, потребительские цены на крупы выросли на 24,5%.
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15 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru