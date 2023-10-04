Цены на дизтопливо в России снизились впервые с середины мая
За неделю с 25 сентября по 2 октября средняя розничная цена дизельного топлива снизилась впервые с середины мая 2023 года, свидетельствуют данные Росстата.
За неделю дизтопливо подешевело на 0,14% - до 64,9 рубля за литр. В середине сентября литр стоил в среднем 64,99 рубля.
Цены на бензин марки Аи-92 упали на 21 копейку - до 51,14 рубля за литр. Бензин Аи-95 подешевел до 56,16 рубля.
Правительство России 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.
В минувший четверг вице-премьер России Александр Новак обсудил ситуацию на топливном рынке на внеочередном совещании с представителями нефтяных компаний. Зампред кабмина поручил принять срочные меры по снижению стоимости топлива на заправочных станциях, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru