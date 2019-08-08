Цены на чёрный хлеб взлетели с началом лета

Черный хлеб в Российской Федерации прибавил в цене в июне почти на 10%. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики. По информации Росстата, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил в первом месяце лета 50,54 рубля за килограмм, сообщает Ura.ru.

Хлеб других сортов подорожал в среднем на 7,7%. Причём цены на этот продукт росли быстрее инфляции, которая составила 5%. Хлеб дорожает в связи с резким сачком цен на пшеничную муку. Ещё в конце прошлого года вице-премьер Алексей Гордеев распорядился создать в регионах запасы зерна, чтобы затормозить подорожание.

