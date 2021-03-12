Цены на бензин взлетели как «Спутник»

Исторический рекорд побили цены на бензин. Стоимость марки Аи-92 выросла 12 марта до 55 тысяч 750 рублей за тонну на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Всего же с начала года цена самой ходовой марки увеличилась на 12,33 процента.

В Минэнерго нынешний рост цен на топливо объяснили ритуальными фразами о сезонном спросе и морозах. Чтобы обеспечить стабильные поставки потребителям и поддержать объем торгов на бирже, правительство рекомендовало НПЗ увеличить объем производства. К маю спрос на внутреннем рынке должен быть полностью удовлетворен и сформированы запасы топлива, - уверяет Минэнерго. Ранее правительство выразило готовность скорректировать так называемый демпферный механизм, который компенсирует нефтяникам разницу между внешними и внутренними ценами на топливо. Его задача была как раз в том, чтобы сдержать внутренний рост цен на бензин. Результат все тот же: нефть в мире дешевеет – бензин в России дорожает, нефть дорожает – бензин тоже.

Нынешний период роста цен на топливо начался еще в конце прошлого года: как напоминает «Лента.ру», литр бензина дорожал на 5-10 копеек в неделю, а в конце февраля цены выросли скачкообразно. В январе вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, обещал, что подорожание бензина в 2021 году будет в пределах инфляции. Однако любой, кто регулярно заправляет автомобиль и умеет пользоваться калькулятором, может удостовериться, что «пределы инфляции» у вице-премьера Новака и рядовых граждан его страны различаются весьма существенно.

И тут – как гром среди ясного неба: в день побития исторического рекорда ценами на бензин государственные информагентства вострубили об информационной атаке на российскую вакцину против коронавируса. ТАСС и РИА Новости, оба – со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле, сообщили, что против «Спутника V» планируется «широкомасштабная информационная кампания», которую будут проводить США и их союзники. А претворять в жизнь эту атаку будут якобы «подконтрольные неправительственные организации», включая Фонд Джорджа Сороса, и медиаструктуры, такие как Би-би-си и «Рейтер».

Батюшки! Так вот о чем мы должны волноваться! Вот кого проклинать – Сороса и прочих супостатов, ополчившихся на наш родной «Спутник»! В таких обстоятельствах просто грешно думать о чем-то другом, например, где взять денег на бензин для поездки к дачным грядкам на майские или почему опять цены растут. Не говоря уж о том, за чей счет растут дивиденды акционеров нефтяных компаний.

