Цены на арабику обновили исторический рекорд, превысив $7900 за тонну

Биржевые цены на арабику снова обновили исторический рекорд и превысили отметку в 7,9 тысячи долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным, стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика увеличилась на 2,43%, до 3,577 доллара за фунт (порядка 7 886 долларов за тонну). В ходе торгов показатель поднимался максимально до рекордных 3,5875 доллара за фунт, или почти 7 909 долларов за тонну.

С начала этого года стоимость арабики увеличилась более чем на 10% после в целом стабильной динамики декабря.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН сообщил, что значительный рост стоимости кофе связан с дорогим сырьем, колебанием курса валют и высокими ставками по кредитам, передает «Радиоточка НСН».

