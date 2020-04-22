Центробанк тратит рекордные суммы на спасение рубля

Банк России опубликовал отчёт о рекордных тратах на бирже в течение дня для поддержания курса рубля. Так, в понедельник, 20 апреля, на эти цели израсходовано 16,8 миллиарда рублей, или 222 миллиона долларов США.

В предыдущие торговые сессии Центробанк также устанавливал рекорды трат, пытаясь удержать рубль от глубокого падения на фоне рухнувшей нефти. На валютные интервенции тратилось по 14,8 миллиарда рублей за торговую сессию.

На момент публикации материала доллар торговался на МосБирже в районе 76 рублей, 75 копеек, евро - 83,34 рубля. Дополнительное давление на национальную валюту может оказать возможное снижение регулятором ключевой ставки для удешевления кредитов. На такой скорый шаг уже намекнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

