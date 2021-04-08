Центробанк составил план внедрения цифрового рубля
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции рассказала о том, что весь 2022 год планируется отвести на тестирование цифровой валюты. На первом этапе планируется создание прототипа платформы, а к январю 2022 года будут внесены соответствующие изменения в законодательство, сообщает ТАСС.
Банк Росси выделяет следующие преимущества цифровой валюты: граждане будут иметь доступ к своему электронному кошельку, что будет не только удобно, но и безопасно с точки зрения сохранности средств. Цифровой рубль станет универсальным платежным средством, которое, возможно, будет использоваться даже для оплаты налогов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Пятеро погибли в ходе стрельбы в США
- Высокопоставленный полицейский задержан в Крыму за взятку
- Минфин назвал российские налоги одними из самых низких в мире
- Приговоривший Фургала судья ушел в отставку
- Центробанк составил план внедрения цифрового рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru